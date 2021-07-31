По информации ivbg.ru, в полицию обратился 56-летний уроженец Дагестана, проживающий в Санкт-Петербурге. Он заявил о пропаже травматического пистолета в СНТ «Предпортовое».
Мужчина сообщил, что оружие – пистолет Rubber – он выронил, пытаясь убежать от дикого кабана в лесу. Пропажу он заметил, когда вернулся домой.
По словам мужчины, после этого он обратился в полицию.
Вам будет интересно
В садоводстве "Посадников Остров" Киришского района "банда" парнокопытных держит в страхе местную округу. Жители жалуются на кабанов, которые пробираются на...
07.07.2021 634