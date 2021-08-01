Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что Ленобласть самый близкий и родной регион для петербуржцев. Город и область связывает общее прошлое, настоящее и будущее, а также испытания, пройденные в годы Великой Отечественной.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям Ленобласти с праздничным поздравлением в честь 94-й годовщины региона. Александр Беглов отметил, что Ленобласть самый близкий и родной регион для петербуржцев. Город и область связывает общее прошлое, настоящее и будущее, а также испытания, пройденные в годы Великой Отечественной.

«В нашей памяти – подвиг воинов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей блокадного города, партизан и подпольщиков. Мы помним Лужский рубеж, освобождение Тихвина, Дорогу Жизни. Не менее значим трудовой подвиг военного поколения. В самые короткие сроки с Волховской ГЭС был проложен кабель в блокадный Ленинград. Менее чем за три недели на узком участке берега Ладожского озера построена железнодорожная ветка», — Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Как отметил губернатор Петербурга, город и область связывает единая агломерация, которая состоит из почти семи миллионов жителей. Совместно с областью решаются вопросы экологии, трудовой миграции, газификации и синхронизации социальных льгот.

Также Александр Беглов затронул тему борьбы с COVID-19. По его словам, регион и Петербург объединили совместные усилия по борьбе с вирусом. Каждый житель города и области получал и получает необходимую медицинскую помощь вне зависимости от регистрации.

В конце обращения губернатор Санкт-Петербурга напомнил, что в этом году отмечается 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского. Беглов пожелал живущим и трудящимся области здоровья, благополучия и трудовых успехов.