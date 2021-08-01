Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что Ленобласть самый близкий и родной регион для петербуржцев. Город и область связывает общее прошлое, настоящее и будущее, а также испытания, пройденные в годы Великой Отечественной.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям Ленобласти с праздничным поздравлением в честь 94-й годовщины региона. Александр Беглов отметил, что Ленобласть самый близкий и родной регион для петербуржцев. Город и область связывает общее прошлое, настоящее и будущее, а также испытания, пройденные в годы Великой Отечественной.
Как отметил губернатор Петербурга, город и область связывает единая агломерация, которая состоит из почти семи миллионов жителей. Совместно с областью решаются вопросы экологии, трудовой миграции, газификации и синхронизации социальных льгот.
Также Александр Беглов затронул тему борьбы с COVID-19. По его словам, регион и Петербург объединили совместные усилия по борьбе с вирусом. Каждый житель города и области получал и получает необходимую медицинскую помощь вне зависимости от регистрации.
В конце обращения губернатор Санкт-Петербурга напомнил, что в этом году отмечается 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского. Беглов пожелал живущим и трудящимся области здоровья, благополучия и трудовых успехов.