Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первое в истории России золото в смешанном парном разряде на Олимпиаде в Токио сегодня, 1 августа.

Сегодня, 1 августа, теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первое в истории России золото в смешанном парном разряде на Олимпиаде в Токио. В финале пара сражалась с другими россиянами — Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Они взяли серебро. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7, (5:7),13:11.

В копилке сборной России на данный момент 12 золотых медалей, 19 серебряных медалей, 13 бронзовых медалей.