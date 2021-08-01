Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первое в истории России золото в смешанном парном разряде на Олимпиаде в Токио сегодня, 1 августа.
Сегодня, 1 августа, теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали первое в истории России золото в смешанном парном разряде на Олимпиаде в Токио. В финале пара сражалась с другими россиянами — Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Они взяли серебро. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7, (5:7),13:11.
В копилке сборной России на данный момент 12 золотых медалей, 19 серебряных медалей, 13 бронзовых медалей.
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