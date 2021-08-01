Температура воздуха в ночь с 1 на 2 августа опустится до 10-15 градусов выше нуля, днем будет в пределах +18…+23.
Новая неделя принесет в Ленинградскую область дожди. Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» выложили свой прогноз на предстоящий понедельник 2 августа.
Температура воздуха в ночь с 1 на 2 августа опустится до 10-15 градусов выше нуля, днем будет в пределах +18…+23.
Местами ожидаются сильные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
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01.08.2021 26