Температура воздуха в ночь с 1 на 2 августа опустится до 10-15 градусов выше нуля, днем будет в пределах +18…+23.

Новая неделя принесет в Ленинградскую область дожди. Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» выложили свой прогноз на предстоящий понедельник 2 августа.

Температура воздуха в ночь с 1 на 2 августа опустится до 10-15 градусов выше нуля, днем будет в пределах +18…+23.

Местами ожидаются сильные дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.