Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин заявил об облегчении эпидемиологической обстановки, однако важнейшим остается вопрос вакцинации жителей.

Ситуация с COVID-19 в Ленобласти остается непростой. Сегодня на эту тему высказались Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сергей Вылегжанин заявил об облегчении эпидемиологической обстановки, однако важнейшим остается вопрос вакцинации жителей. Несмотря на возросший спрос вакцинации вторым компонентом, была замечена тенденция на спад интереса к вакцинации, заявил Вылегжанин. Становится менее страшно и люди не желают прививаться.

Также по словам председателя ведомства, количество госпитализаций снизилось на 12%. Из 2044 ковидных коек, занято 1316. К ИВЛ подключены 25 человек с тяжелой формой болезни.

Александр Дрозденко заявил, что несмотря на возврат 220 больничных коек в Ломоносовском районе, Токсово и Приозерске к обычной работе, ограничения по зонам будут продолжать действовать, так как охраняется высокая тяжесть заболевания COVID-19 и нагрузка на медиков.

«Нам нужно «ломать» ситуацию и в сентябрь выходить с более стабильной и прогнозируемой ситуацией по заболеванию. Меня настораживает определенная тенденция к снижению количества желающих вакцинироваться. Это связано с тем, что поуспокоили ситуацию в сети по поводу заболевших. Однако, хоть число госпитализаций сократилось, тяжесть заболевания и нагрузка на врачей остаются высокими», — Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области