В России анонсировали регистрацию иностранной вакцины от COVID-19

Китайская вакцина от коронавируса «Конвидеция» по итогам третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала высокую эффективность, ожидается ее регистрация в России.

«Петровакс» начала сотрудничать с китайской Cansino Biologics Inc в начале 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Михаила Циферова, президента компании «Петровакс», которая реализует совместный российско-китайский проект.

— Мы провели два клинических исследования (КИ) III фазы вакцины в России, и на сегодняшний день «Конвидеция» остается единственной иностранной вакциной, обладающей подобным статусом в нашей стране, — заявил Циферов.

По его словам, российские ученые смогли подтвердить безопасность и эффективность препарата.

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