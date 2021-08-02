ДТП из четырех машин спровоцировало огромную пробку на КАД

На внешнем кольце КАД в Петербурге произошла крупная авария. Всего в происшествии столкнулись два легковых авто и два большегруза.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом вечером, 2 августа рассказал очевидец ДТП, который следовал по злополучному участку дороги после Таллинского шоссе. НА кадрах удалось запечатлеть только то, как фуру сложило пополам, а легковушку отбросило в дорожное ограждение.

Информация о пострадавших и причинах аварии пока не сообщается. На месте работают профильные службы и скорая помощь.