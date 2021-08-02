ДТП из четырех машин спровоцировало огромную пробку на КАД

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

На внешнем кольце КАД в Петербурге произошла крупная авария. Всего в происшествии столкнулись два легковых авто и два большегруза.

ДТП из четырех машин спровоцировало огромную пробку на КАД происшествие, Петербург, кад, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ДТП из четырех машин спровоцировало огромную пробку на КАД происшествие, Петербург, кад, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом вечером, 2 августа рассказал очевидец ДТП, который следовал по злополучному участку дороги после Таллинского шоссе. НА кадрах удалось запечатлеть только то, как фуру сложило пополам, а легковушку отбросило в дорожное ограждение.

Информация о пострадавших и причинах аварии пока не сообщается. На месте работают профильные службы и скорая помощь.

Вам будет интересно
ДТП из четырех машин спровоцировало огромную пробку на КАД происшествие, Петербург, кад, ДТП, авария
В Кудрово пьяный мужчина вступил в неравную схватку с дверным окном — видео
Сначала кудровчанину не удалось пробить упорное окно, но с третьей попытки мужчина добился успеха, нужно было всего лишь обойти "противника"...
02.08.2021 52
Автор