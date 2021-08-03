Смертельное столкновение двух грузовиков произошло на трассе М11 «Нева» — видео

В аварии погиб водитель большегруза.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, днем 2 августа на трессе М11 «Нева» произошло столкновение грузовиков «Скания» и «Вольво». От сильного удара большегрузы перевернулись и перегородили проезд пл автодороге.
В результате ДТП один из водителей был доставлен в больницу с переломами, а второй погиб на месте происшествия от полученных травм.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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