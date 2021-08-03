В Кингисеппе без вести пропал 47-летний мужчина на велосипеде

Мужчина 27 июля уехал на велосипеде бордово-черного цвета и не вернулся.

Ростом пропавший 178 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза зеленые.

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.