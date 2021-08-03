В Кингисеппе без вести пропал 47-летний мужчина на велосипеде

Автор: Гузель Галимова
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Мужчина 27 июля уехал на велосипеде бордово-черного цвета и не вернулся.

Ростом пропавший 178 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза зеленые.

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Источник: Лиза Алерт

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.

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15.07.2021 663
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