В Кингисеппе без вести пропал 47-летний мужчина на велосипеде

Мужчина 27 июля уехал на велосипеде бордово-черного цвета и не вернулся.
Ростом пропавший 178 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза зеленые.
Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего в июне в “Лиза Алерт” поступило 346 сообщений о пропавших людях – это более чем в два раза больше, чем в июне прошлого года.
Вам будет интересно
С мая 2021 года статистика по пропавшим без вести резко возросла. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", за май этого года...
15.07.2021 663