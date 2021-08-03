В храме святителя Николая Чудотворца 17 века и храма святого пророка Илии 19 века завершаются работы по реставрации. Уникальные деревянные храмы находятся на берегу реки Важинка в деревне Согиницы.

В Подпорожском районе состоится первое богослужение в восстановленом храме святителя Николая Чудотворца. Сейчас продолжают восстанавливать колокольню и расположенный рядом храм святого пророка Илии. Реставрация продлится до осени 2021 года.

Многотонный храм был поднят на домкратах, заменена часть венцов и отдельных частей здания, отреставрированы покрытый лемехом купол и шатер, установлен крест.

Уникальные деревянные храмы находятся на берегу реки Важинка в деревне Согиницы. Также в честь иконы Божией Матери была освещена часовня-купель «Неупиваемая чаша». Ее возвели при участии ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне.