В Гатчинском районе перенесли фестиваль «ОредежSUP» из-за ситуации с COVID-19

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Фонтанка-SUP
Фото: Фонтанка-SUP

Заплыв в поселке Вырица перенесли на две недели: с 7 на 21 августа.

Любителям сап-серфинга придется отложить красочные костюмы и доски на две недели. Фестиваль «ОредежSUP», который должен был состоятся в поселке Вырица перенесли на две недели: с 7 на 21 августа.

Зарегистрированным участникам необходимо пройти  перерегистрацию на сайте мероприятия.

«ОредежSUP» это яркое мероприятие, которое проводят в честь Года чистой воды в Ленинградской области. Сап-серфингисты наденут красочные костюмы, чтобы сплавиться по живописным местам реки Оредеж около восьми километров.

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03.08.2021 49
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