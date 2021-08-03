Заплыв в поселке Вырица перенесли на две недели: с 7 на 21 августа.
Любителям сап-серфинга придется отложить красочные костюмы и доски на две недели. Фестиваль «ОредежSUP», который должен был состоятся в поселке Вырица перенесли на две недели: с 7 на 21 августа.
Зарегистрированным участникам необходимо пройти перерегистрацию на сайте мероприятия.
«ОредежSUP» это яркое мероприятие, которое проводят в честь Года чистой воды в Ленинградской области. Сап-серфингисты наденут красочные костюмы, чтобы сплавиться по живописным местам реки Оредеж около восьми километров.
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