Заплыв в поселке Вырица перенесли на две недели: с 7 на 21 августа.

Любителям сап-серфинга придется отложить красочные костюмы и доски на две недели. Фестиваль «ОредежSUP», который должен был состоятся в поселке Вырица перенесли на две недели: с 7 на 21 августа.

Зарегистрированным участникам необходимо пройти перерегистрацию на сайте мероприятия.

«ОредежSUP» это яркое мероприятие, которое проводят в честь Года чистой воды в Ленинградской области. Сап-серфингисты наденут красочные костюмы, чтобы сплавиться по живописным местам реки Оредеж около восьми километров.