Уже в сентябре образовательные учреждения откроют двери для своих юных воспитанников.

Школа в Пустомерже Кингисеппского района и детский сад в Буграх Всеволожского района введены в эксплуатацию. Информация об этом оказалась у издания online47.ru.

Уже в сентябре образовательные учреждения откроют двери для своих юных воспитанников. Школа сможет принять 220 ребят, а детский сад 270 детей. Однако точной информации о дате открытия пока нет.