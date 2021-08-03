Школу на 220 ребят в Пустомерже и детский сад на 270 детей в Буграх ввели в эксплуатацию

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Уже в сентябре образовательные учреждения откроют двери для своих юных воспитанников. 

Школа в Пустомерже Кингисеппского района и детский сад в Буграх Всеволожского района введены в эксплуатацию. Информация об этом оказалась у издания online47.ru.

Уже в сентябре образовательные учреждения откроют двери для своих юных воспитанников. Школа сможет принять 220 ребят, а детский сад 270 детей. Однако точной информации о дате открытия пока нет.

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03.08.2021 32
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