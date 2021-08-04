Александр Дрозденко посетил один из таких объектов в Никольском. Резервуары чистой воды мощностью более 21 тысячи кубометров будут реконструированы здесь до конца 2021 года.
В Никольском и Ульяновке идет реализация нацпроекта «Чистая вода», задача которого обеспечить местных жителей надежным водоснабжением и качественной питьевой водой.
Александр Дрозденко посетил один из строящихся объектов в Никольском. Резервуары чистой воды мощностью более 21 тысячи кубометров будут реконструированы здесь до конца 2021 года.
Также Леноблводоканал строит водовод протяженностью около 7 км от магистрального водовода системы «Большой Невский водовод» до площадки резервуаров чистой воды. В Ульяновке идут работы по строительству водопроводной насосной станции, резервуаров чистой воды и водовода протяженностью 7,6 км.
В поселке Красный Бор ведется разработка проекта по строительству резервуаров чистой воды, насосной станции и сетей водоснабжения.