Александр Дрозденко посетил один из таких объектов в Никольском. Резервуары чистой воды мощностью более 21 тысячи кубометров будут реконструированы здесь до конца 2021 года.

В Никольском и Ульяновке идет реализация нацпроекта «Чистая вода», задача которого обеспечить местных жителей надежным водоснабжением и качественной питьевой водой.

Александр Дрозденко посетил один из строящихся объектов в Никольском. Резервуары чистой воды мощностью более 21 тысячи кубометров будут реконструированы здесь до конца 2021 года.

«Это лето показало, что система водоснабжения в Никольском нуждалась в серьезной доработке. Мы приняли решение достроить резервуары чистой воды, на одном из таких мы сейчас здесь находимся. Строится два резервуара по 9 тысяч кубометров. А до сих пор здесь было 2 тысячи кубометров. Общая сумма бюджетных инвестиций 702 млн рублей, до конца года работы будут выполнены», ― отметил Александр Дрозденко.

Также Леноблводоканал строит водовод протяженностью около 7 км от магистрального водовода системы «Большой Невский водовод» до площадки резервуаров чистой воды. В Ульяновке идут работы по строительству водопроводной насосной станции, резервуаров чистой воды и водовода протяженностью 7,6 км.

В поселке Красный Бор ведется разработка проекта по строительству резервуаров чистой воды, насосной станции и сетей водоснабжения.