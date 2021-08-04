Спасатели вывели из леса под Щеглово заблудившуюся 10-летнюю девочку

Автор: Гузель Галимова
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Девочка вместе с мамой пошла по грибы, но отстала и заблудилась в лесу у железнодорожной станции Радченко в Щегловском поселении Всеволожского района Ленобласти. 

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, на поиски 10-летней девочки отправились 19 человек, были задействованы шесть единиц техники. Сотрудники ПСО «Экстремум» нашли школьницу, вывели ее из леса и передал матери. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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