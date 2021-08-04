Спасатели вывели из леса под Щеглово заблудившуюся 10-летнюю девочку

Девочка вместе с мамой пошла по грибы, но отстала и заблудилась в лесу у железнодорожной станции Радченко в Щегловском поселении Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, на поиски 10-летней девочки отправились 19 человек, были задействованы шесть единиц техники. Сотрудники ПСО «Экстремум» нашли школьницу, вывели ее из леса и передал матери. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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Спасатели напоминают родителям о мерах безопасности в лесу и просят не оставлять детей без присмотра и не отпускать их от себя в чаще.