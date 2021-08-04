Станцию «Кудрово» включили в программу развития метро Петербурга до 2032 года

Кроме нее там значатся еще 11 станций метрополитена Петербурга.

В Смольном назвали 12 станций метро, которые построят до 2032 года. В целом программа развития петербургского метрополитена разработана до 2045 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на гендиректора «Ленметрогипротранса» Владимира Маслака.

Планируется, что до 2032 года в Петербурге появятся:

три станции Лахтинско-Правобережной линии: «Театральная», «Горный институт» и «Кудрово»;

шесть станций Красносельско-Калининской: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная»;

две станции Невско-Василеостровской: «Туристская» («Яхтенная») и «Планерная»;

одна станция Фрунзенско-Приморской: «Шуваловский проспект».

Владимир Маслак назвал это программой-минимум, список согласован с КРТИ и Центром транспортного планирования. Ряд станций в список не вошли, несмотря на то, что ранее в программе развития метро до 2030 года в плане значились.

Ранее Дрозденко обсудил с Путиным транспортное развитие Ленобласти. Он доложил президенту о восьми проектах по комплексному развитию транспортной инфраструктуры региона, которые помогут снизить нагрузку на существующую транспортную систему Петербургской и Ленинградской агломерации.