«Красный Крест» Ленобласти получит грант Губернатора

Проект «Школа Первой Помощи Российского Красного Креста для детей Ленобласти» получил грант от губернатора Ленобласти
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской Общественной Организации «Российский Красный Крест» стало победителем конкурсного отбора по предоставлению в 2021 году субсидии «Грант Губернатора Ленинградской области».
Первая помощь — это простейшие, срочные и целесообразные меры для спасения жизни человека, избегания ухудшения состояния пострадавшего, которые следует предпринять на месте происшествия до прибытия медработника скорой помощи или доставки пострадавшего в лечебное учреждение.
Проект Школы первой помощи предназначен для информирования детей и подростков о первой помощи, для получения знаний по определению опасности в случае возникновения ситуации, угрожающей здоровью, для того чтобы облегчить боль, снизить серьезность последствий травм и увеличить шансы на выживание, правильно анализировать обстановку и не теряться в критической ситуации, распознавать неотложные состояния, что создает определенную базу навыков в будущем, а также бережное отношение к своему здоровью, формирование привычек здорового образа жизни, приоритет профилактики и мониторинга своего здоровья.
В рамках проекта предполагается создать и развить систему обучения детей и подростков по программе Первая Помощь Российского Красного Креста на базе Регионального учебного центра Первой Помощи, аккредитованного Российским Красным Крестом. Обучение будет проведено инструкторами с многолетним опытом работы, которые имеют соответствующие Сертификаты инструкторов Российского Красного Креста по Первой Помощи международного образца. Каждый инструктор закреплен за одним из шести районов области, в которых реализуется проект. Инструкторы проводят работу совместно с обученными волонтерами Первой Помощи РКК, имеющими удостоверения международного образца. В районах области, входящих в проект, созданы отряды волонтеров Первой Помощи РКК численностью от 5 до 20 человек.
Целевая аудитория — дети от 8 до 14 лет. География проекта: муниципальные районы Ленинградской области: Всеволожский, Волховский, Киришский, Тихвинский и Тосненский районы, а также Сосновоборский городской округ.
В реализации проекта консультативная, организационная, методическая поддержка, а также поддержка в обеспечении работы интернет-портала и мобильного приложения «Первая помощь» на всей территории Ленинградской области будет оказана Ресурсно-образовательным центром по первой помощи Российского Красного Креста.
Поддержку в реализации проекта также выразил Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
Список победителей конкурсного отбора доступен на сайте. Кроме того, на сайте ленобласть.гранты.рф можно подробнее ознакомиться с описанием каждого проекта, принявшего участие в конкурсе.
Напомним, что ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.