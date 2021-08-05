В Минздраве назвали число привитых от коронавируса в России

В Минздраве назвали число привитых от коронавируса граждан. По словам заместителя главы ведомства Олега Гриднева, на данный момент прошли курс вакцинации 37 миллионов человек. Такую цифру он озвучил на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

— Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на 3 миллиона, – сообщил Гриднев.

Ранее сообщалось, что в Минздраве выразили готовность пересмотреть компенсации россиянам при осложнениях после вакцинации. На данный момент люди, получившие инвалидность в результате прививки, могут рассчитывать на выплату в 10 тысяч рублей. В случае летального исхода семья пациента получает 30 тысяч. Суммы выплат не пересматривались с 2000 года.

Депутат Госдумы Федот Тумусов направил в ведомство письмо с предложением ввести страхование вакцинируемых россиян. По его мнению, размер страховой выплаты должен составить 10 миллионов рублей.