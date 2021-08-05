Роспотребнадзор отменил обязательные противочумные костюмы в «красных зонах»

Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в «красных зонах» больниц, где лежат пациенты с COVID-19. Об этом сообщил врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Как следует из обновленных рекомендаций Роспотребнадзора, теперь вместо них можно использовать защитный комбинезон, противочумный халат, удлиненный хирургический халат. Это сделает ежедневный труд врачей более комфортным, не снижая уровня безопасности и не применяя избыточных требований.

Решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по средствам индивидуальной защиты Проценко назвал «прекрасной новостью для коллег».

Напомним, в России запустили интерактивную карту с действующими в регионах COVID-ограничениями.