Из региональной казны направят 46,4 млн рублей на компенсацию расходов по закупке емкостей накопления бытового мусора. Помощь будет доступна и тем поселениям, которые отправили заявку и подготовили площадку.

Александр Дрозденко подписал постановление о выделении субсидий на закупку контейнеров для сбора отходов. Новые контейнеры получат 40 муниципальных образований Ленобласти.

Из региональной казны направят 46,4 млн рублей на компенсацию расходов по закупке емкостей накопления бытового мусора. Помощь будет доступна и тем поселениям, которые отправили заявку и подготовили площадку.

Заявки подали 14 районов Ленобласти. Самая большая субсидия в 7,4 млн рублей отправится на контейнеры для Волховского района. Следом идет Гатчинский район, для которого выделили 6,84 млн рублей, а на третьем месте Сосновоборский городской округ, субсидия которого равна 6,32 млн рублей.

Из 188 муниципальных образований региона возможность отправить заявку использовали менее трети. Профильный комитет одобрил все поступившие заявки в полном объеме.

Субсидии распределили в соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды» на 2021 год.