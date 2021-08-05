Дикие кабаны продолжают держать в страхе целую деревню в Киришском районе

В садоводческом массиве «Посадников остров» в Киришском районе Ленобласти уже продолжительное время наведывается стадо кабанов, которое держит в страхе местных жителей.

По словам садоводов, они не раз обращались к властям по этому поводу, однако проблема до сих пор не решена. Местная жительница сообщает, что в основном кабаны уничтожают урожай и цветочные клумбы, людям страшно выходить из дома, а заборы не спасают. Об этой проблеме ivbg.ru уже писал в начале июля.

Последний раз животных заметили в ночь с 3 на 4 августа.