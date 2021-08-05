Дикие кабаны продолжают держать в страхе целую деревню в Киришском районе

В садоводческом массиве «Посадников остров» в Киришском районе Ленобласти уже продолжительное время наведывается стадо кабанов, которое держит в страхе местных жителей.
По словам садоводов, они не раз обращались к властям по этому поводу, однако проблема до сих пор не решена. Местная жительница сообщает, что в основном кабаны уничтожают урожай и цветочные клумбы, людям страшно выходить из дома, а заборы не спасают. Об этой проблеме ivbg.ru уже писал в начале июля.
Последний раз животных заметили в ночь с 3 на 4 августа.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, в полицию обратился 56-летний уроженец Дагестана, проживающий в Санкт-Петербурге. Он заявил о пропаже травматического пистолета в СНТ «Предпортовое». Мужчина...
31.07.2021 247