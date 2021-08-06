Жители Ленобласти и Санкт-Петербурга продолжают находить грибы и ягоды в лесах — фото

На тихую охоту вышли в нескольких районах города и области.

Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb

В социальных сетях появились фотографии долгожданных грибов, которые появились в лесах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb

Росту грибов несомненно содействовали недавние дожди.

Также в леса собирают полные лукошки ягод.

Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb

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