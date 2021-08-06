Диетологи советуют есть грибы не чаще двух раз в неделю

Не чаще двух раз в неделю стоит кушать грибы взрослым, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

С осторожностью следует относиться к грибам детям, пожилым, беременным и больным людям. И не стоит забывать, какие грибы можно собирать, а какие — нет. В принципе, грибы не принесут вреда здоровому человеку, но если их часто употреблять, то можно получить проблемы с желудочно-кишечным трактом. Блюда, в которых содержатся грибы, стоит употреблять в пищу два раза в неделю. Порция на одного человека не должна превышать 120 граммов.

Лучше всего грибы тушить или варить. А усваиваются они быстрее с гарниром в виде овощей и круп.

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