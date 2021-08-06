Власти Петербурга объяснили, допустят ли к работе воспитателей детсадов без прививки от Covid-19

В комитете по образованию Петербурга рассказали “Невским новостям” при каких условиях допустят сотрудников детских садов к работе.

В ведомстве отметили, что при организации работы опираются на соответствующее антикоронавирусное постановление правительства Петербурга. До 1 октября не менее 80% сотрудников петербургских детских садов должны иметь документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код о полной вакцинации или о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.

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В комитете добавили, что если детские сады не смогут обеспечить эти показатели, то оснований для санкций у руководителей образовательных учреждений нет.

Тем временем в Ленобласти учителя смогут приступить к работе в школе только после прохождения полного курса вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.