Власти Петербурга объяснили, допустят ли к работе воспитателей детсадов без прививки от Covid-19

В комитете по образованию Петербурга рассказали “Невским новостям” при каких условиях допустят сотрудников детских садов к работе.
В ведомстве отметили, что при организации работы опираются на соответствующее антикоронавирусное постановление правительства Петербурга. До 1 октября не менее 80% сотрудников петербургских детских садов должны иметь документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код о полной вакцинации или о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.
В комитете добавили, что если детские сады не смогут обеспечить эти показатели, то оснований для санкций у руководителей образовательных учреждений нет.
Тем временем в Ленобласти учителя смогут приступить к работе в школе только после прохождения полного курса вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.