Подобная ситуация наблюдается и в Гатчине. Проблему решает глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Все более проблемной становится ситуация с земельными участками для многодетных семей, которые приходится буквально выбивать из чиновников. Вместо приличных территорий семьи вынуждены довольствоваться наделами в местах, в которые даже не может заехать никакая строительная техника, пишет «Лен ТВ24».

«Мы рассчитывали здесь построиться. У нас на спил леса была даже нанята техника. Техника пыталась проехать, не проехала — провалилась. Вытаскивали тракторами. Они сказали, что не будут ничего делать — не проехать», — жалуется одна из жительниц, многодетная мать Наталья Виноградова.

И подобных историй немало: еще в 2015 году власти выделили семьям 16 участков на окраине Кингисеппа, однако за семь лет никто там так и не смог построиться. Для получения средств на проведение инфраструктуры нужны разработанный проект и заявка – это должны делать муниципалитеты.

Не легче ситуация обстоит и в Гатчине: там свои законные участки ждут 250 многодетных семей. В ближайшее время с этим разберется комиссия комитета по управлению госимуществом.