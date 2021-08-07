Видео: на трассе М-11 произошло жуткое ДТП с двумя жертвами

Авария на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом унесла жизни двух человек. Один из них — ребенок.

Видео аварии опубликовал Telegram-канал «Мегаполис» в субботу, 7 августа. Внедорожник марки «Мерседес» не удержался на трассе и на огромной скорости врезался в припаркованный большегруз.

Сообщается, что в автомобиле находились двое мужчин и двое детей. Водитель иномарки погиб на месте, а ребёнок по пути в больницу. Оставшиеся двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии.