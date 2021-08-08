Стало известно, где 8 августа зафиксированы 235 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 августа.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+5), Ефимовский (+2), Заборье (+1), Сомино (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Каложицы (+1), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Извара (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Канаршино (+2).

Волховский район: Волхов (+2), Колчаново (+1), Паша (+1), Усадище (+1).

Всеволожский район: Мурино (+23), Всеволожск (+2), Кудрово (+5), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+1), им. Морозова (+1), Вартемяги (+1), Старая пустошь (+1), Бугры (+2), им. Свердлова (+3), Лесное (+1), Дубровка (+2), Павлово (+2), Рахья (+2), Куйвози (+1), Манушкино (+1), Дранишники (+1), Малые Пороги (+1), Плинтовка (+1), Матокса (+1).

Выборгский район: Выборг (+13), Рощино (+4), Поляны (+1), Каменногорск (+2), Приветнинское (+1), Ленинское (+1), Вещево (+1), Возрождение (+3).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Пудомяги (+1), Ляды (+1), Коммунар (+3), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Большое Рейзино (+1), Сусанино (+1), Корпиково (+1), Нижняя (+1), Прибытково (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Котельский (+3), Кингисеппский (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+13), Половинник (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+2), Приладожский (+3), Назия (+1), Молодцово (+1), Войбокало (+1), Путилово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Свирьстрой (+1), Янега (+1), Пойкимо (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Аннино (+1), Велигонты (+1), СНТ Трансмаш (+1), Лаголово (+1), Лебяжье (+2).

Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Толмачёво (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+1).

Приозерский район: Сосново (+3), Мельниково (+2), Замостье (+1), Громово (+1), Горы (+1), Запорожское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+6).

Тихвинский район: Тихвин (+13), Шугозеро (+1), Городок (+1).

Тосненский район: Нурма (+2), Тосно (+2), Тельмана (+2), Никольское (+1), Любань (+1), Чудской Бор (+1).