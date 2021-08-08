Роспотребнадзор: один заболевший COVID-19 заразил 1,5 тысячи человек

Обычно один заболевший передает вирус двум-трем другим людям. Если инфицированный заражен дельта-штаммом, он передает ковид пяти-шести гражданам.

По сообщению руководителя филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александра Семенова, в России зафиксирован рекорд суперраспространения COVID-19, когда один инфицированный заразил 1,5 тыс. человек, передает ТАСС.

Как рассказал ученый, обычно один инфицированный заражает 2-3 человека, если у него дельта-штамм ковида, то это число увеличивается до 5-6.

С суперраспространителями ситуация обстоит иначе. Эти инфицированные могут распространить вирус в коллективе, где не соблюдают меры индивидуальной защиты и социальную дистанцию, что приведет к заражению значительного количества людей.