Трассу М-10 в Тосненском районе будут перекрывать три дня подряд

В Тосненском районе Ленобласти три дня подряд будет временно перекрыто движение на участке с 605-го по 631-й километр трассы М-10 «Россия». Там будут проводить провода для фонарей.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будут перекрывать не более чем на 15 минут. Перекрытия запланированы на следующие дни:

10 августа с 15:00 до 15:15 — на 605-м километре, между деревнями Померанье и Трубников Бор.

— на 605-м километре, между деревнями Померанье и Трубников Бор. 11 августа с 10:00 до 10:15 — на 631-м километре, между селом Ушаки и деревней Жары, с 15:00 до 15:15 — на 620-м километре, в деревне Болотница.

— на 631-м километре, между селом Ушаки и деревней Жары, — на 620-м километре, в деревне Болотница. 12 августа с 10:00 до 10:15 — на 618-м километре, в Болотнице, с 15:00 до 15:15 — на 611-м километре, между Любанью и деревней Померанье.

Напомним, сегодня, 9 августа, из-за дорожных работ в Ленобласти ограничено движение на семи федеральных трассах.