На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 672 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 482 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена решеток.
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22.07.2021 300
А-181 «Скандинавия»:
- км 122-128 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 112-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-78, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 9-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов.