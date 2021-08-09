На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 482 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена решеток.

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А-181 «Скандинавия»:

км 122-128 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 112-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин.

А-121 «Сортавала»: