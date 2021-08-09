На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 августа

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области. 

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия:

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 672  ограничение скорости  движения в направлении на МСК  с 08:00 до 19:00,  ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 482 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  замена решеток.
Вам будет интересно
На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 августа ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
На КАД до конца лета перекроют две полосы у развязки с Московским шоссе
Дорожники проведут работы по замене деформационного шва. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 29 июля по 11 августа будут перекрыты  первая,...
22.07.2021 300

А-181 «Скандинавия»:

  • км 122-128 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • км 112-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин.

 А-121 «Сортавала»:                  

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 0-78, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 9-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов.
Автор