Пациент больницы ранил ножом на двух пенсионеров в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 9 августа сообщили о нападении с ножом на 71-летнего и 81-летнего пенсионеров в больнице на улице Костюшко. У пострадавших зафиксировали рану в области живота и царапины на лице.

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Агрессор задержан – им оказался 50-летний пациент неврологического отделения. По предварительным данным, нападению предшествовал конфликт.

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, агрессора привезли в неврологическое отделение больницы № 26 с подозрением на «алкогольный психоз».