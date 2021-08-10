В Ленобласти заблудившиеся дед и внук провели ночь в лесу, дожидаясь помощи спасателей

Автор: Гузель Галимова
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Вчера, 9 августа, спасателям поступило сообщение о заблудившихся в лесу около деревни Сухое Кировского района Ленобласти мужчине с 13-летним внуком.

На их поиски отправились сотрудники ПСО города Новая Ладога. Им удалось найти заблудившихся только на следующее утро. Дедушку и его внука вывели из леса и передали родственникам.

В Ленобласти заблудившиеся дед и внук провели ночь в лесу, дожидаясь помощи спасателей Ленобласть, Кировский район, заблудившиеся в лесу, аварийно-спасательная служба Ленобласти
В Ленобласти заблудившиеся дед и внук провели ночь в лесу, дожидаясь помощи спасателей Ленобласть, Кировский район, заблудившиеся в лесу, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Ранее спасатели вывели из леса у Новожилово заблудившуюся женщину с двумя детьми.

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В Ленобласти заблудившиеся дед и внук провели ночь в лесу, дожидаясь помощи спасателей Ленобласть, Кировский район, заблудившиеся в лесу, аварийно-спасательная служба Ленобласти
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