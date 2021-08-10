Опубликованы фотографии братьев-арестантов, которые сбежали после приговора из суда Выборга

Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 9 августа из здания мирового суда Выборга через окно сбежали два брата, как только услышали приговоры.

Одного из беглецов зовут Михаил Мигутин, 1986 года рождения. Он был приговорен к одному году колонии строго режима. Его старший брат — Николай Мигутин, 1981 года рождения, приговорен к 2,6 годам строгого режима. Оба среднего роста и были одеты в рабочие робы. сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Их судили по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Если вы обладаете информацией о местонахождении беглецов, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112.