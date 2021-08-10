На семи федеральных трассах Ленобласти 11 августа будет ограничено движение

В Ленинградской области продолжается ремонт дорожного покрытия. Публикуем перечень участков федеральных трасс, где придётся сбавить скорость и постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 671 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия;

— км 0-17 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков С-3 в РП.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 500 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 83 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 04:00 до 08:00, ямочный ремонт.

— км 123-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 112-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

-км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 9-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.