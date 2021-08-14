В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 819 смертей пациентов с COVID-19 — это уже третий рекорд подряд, следует из данных оперштаба.

В прошлые два дня число летальных исходов составило 815 и 808. Ниже 700 показатель не опускается более месяца, с 6 июля. Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки зарегистрировали в Москве – 57 и Петербурге — 48 летальных исходов.

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В Ленобласти за последние сутки коронавирус обнаружили у 231 жителя региона.