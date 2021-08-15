Эксперт отметил, что большим спросом пользуются высококвалифицированные специалисты любого возраста. Зарплату в 150 тыс. рублей, по словам эксперта, можно найти на таких вакансиях как врач УЗИ или оториноларинголог.

Сервис по поиску работы SuperJob рассказал в интервью «Невским Новостям«, какие вакансии могут принести пенсионеру доход от 150 тыс. рублей. Данные SuperJob относительно числа ищущих работу пенсионеров следующие: женщины пенсионного возраста в Петербурге составляют 8 % от общего числа соискательниц старше 18 лет, а мужчины-пенсионеры — 7 % от всех совершеннолетних соискателей.

При этом женщины ожидают зарплату в 50 тысяч рублей, а мужчины хотят получать каждый месяц по 65 тысяч рублей. Зарплату в 150 тыс. рублей, по словам эксперта, можно найти на таких вакансиях как врач УЗИ или оториноларинголог.

Эксперт отметил, что большим спросом пользуются высококвалифицированные специалисты любого возраста. Популярными подработками являются — бухгалтер по расчету заработной платы, водитель-курьер, специалист по оформлению полисов ОСАГО и страховой агент.

Основатель SuperJob, Алексей Захаров, при поиске работы советует уделить внимание своему резюме, чтобы повысить шансы устроиться на экспертную должность.