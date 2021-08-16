В ближайшие три дня в Ленобласти ожидаются ливни и грозы

С 17 по 19 августа погода на территории области будет по-настоящему ненастной. Метеорологи предвещают грозы, сильные дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Так, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» уже во вторник, 17 августа на территории 47-го региона пройдут ливни, грозы и сильные порывы ветра 15-18 м/с.

В среду и четверг погода также не порадует жителей области — осадки с сильным ветром сохранятся.

Главное управление МЧС по Ленобласти опубликовало на своем сайте рекомендации для ленинградцев по мерам безопасности в связи с надвигающейся гидрометеорологической обстановкой.