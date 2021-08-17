18 августа местами по Ленобласти пройдут кратковременные дожди

В среду, 18 августа, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Согласно сообщениям синоптиков, ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Днем местами ожидается кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью +13…+18°C, местами до +10°C, днем +19…+24°C. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.
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17.08.2021 35