На ремонт дорог в Ленобласти выделят еще 2 миллиарда рублей

В Ленобласти отремонтируют 67 километров автомобильных дорог, расположенных в Кингисеппском районе.

На это будет выделено 2 миллиарда рублей. Финансовое содействие окажут операторы проекта создания Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) ООО «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский химический комплекс». Подписаны два соответствующих соглашения.

Взнос каждой компании составит миллиард рублей. Деньги выделят в течение 2021-2022 годов. Ремонт планируется на участках Гостилицкого шоссе, дорог «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколь», «Лужицы — Перовое Мая», а также «Копорье — Ручьи».

Ранее мы сообщали, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Ленобласти обновят порядка 110 км региональных трасс.