Жители Ленинградской области, развивающие свое дело в статусе самозанятых, могут рассчитывать на льготный государственный микрозайм на беспрецедентно выгодных условиях.

Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области готов предоставить займ в размере от 50 до 500 тысяч рублей по ставке не выше 6,5% годовых. При этом самозанятые из моногородов Пикалёво, Сланцы, Сясьстрой могут получить льготный государственный микрокредит по ставке вдове ниже — 3,25% ! Главным условием для получения пониженной ставки является попадание потенциального получателя в одну из приоритетных категорий:

граждане серебряного возраста, осуществляющие деятельность в статусе самозанятых менее 1 года;

женщины-самозанятые;

резиденты бизнес-инкубаторов;

самозанятые в сфере туризма, спорта и ЗОЖ.

Отметим, займы до 200 тысяч рублей в 47 регионе предоставляются без залога.

Получить льготный государственный микрозайм в Фонде поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области можно, оставив электронную заявку. Срок рассмотрения заявок — 3 рабочих дня.

Все оперативные новости о мерах государственных мерах поддержки предпринимательской инициативы в Ленинградской области читайте в Telegram-канале Фонда.

Напомним, программы поддержки самозанятых реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».