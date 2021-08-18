Дату заплыва-карнавала в Гатчинском районе сдвинули на сентябрь. Решение принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в регионе.

Фестиваль сап-серфинга в Гатчинском районе оказался снова перенесен. На этот раз на сентябрь. Решение принято в связи с сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этому узнали 47news от организаторов SUP-фестиваля. Точная дата станет известна позже.

Фестиваль переносится не первый раз. Сначала заплыв в Вырице должен был состоятся 7 августа, затем дату перенесли на 21 августа, теперь карнавал вовсе планируется осенью. Однако организаторы надеются организовать увлекательный заплыв по Оредежу дистанцией в 8 километров и провести несколько конкурсов.