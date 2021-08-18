Неожиданная встреча произошла на Мурманском шоссе. К счастью, обошлось без жертв.

В Волховском районе Ленобласти торопливый лось едва не оказался под колесами автомобиля. Неожиданная встреча с сохатым произошла на Мурманском шоссе. Автомобилист поделился своими впечатлениями в группе ВКонтакте «Подслушано Волхов«.

«Будьте осторожны! Лосиные бега! В субботу 14.08 в 7.00 утра перебегал дорогу в отмеченном месте. Только опыт водителя помог избежать столкновения. На видео наложен фон, так как сами понимаете, что за звуки в салоне», — автомобилист

Животное внезапно выскочило на дорогу и промчалось мимо двух встречных автомобилей. К счастью, обошлось без жертв. Водитель предостерег других автомобилистов о возможных «лосиных бегах» и отметил на карте место встречи.