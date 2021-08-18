Фото: в Колпино машина провалилась под асфальт у подъезда многоэтажки

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами коммунальной аварии в одном из спальных районов города Колпино. Однако пострадали не только коммуникации и асфальтное покрытие, но и чья-то иномарка, провалившаяся под землю в кипяток.

Фото: в Колпино машина провалилась под асфальт у подъезда многоэтажки Петербург, Ленобласть, коммунальная авария, колпино, кипяток, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: в Колпино машина провалилась под асфальт у подъезда многоэтажки Петербург, Ленобласть, коммунальная авария, колпино, кипяток, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Инцидент произошел на Заводском проспекте во дворе дома № 40 вечером, 18 августа.

Как отметил автор снимков, машина провалилась под асфальт в озеро из горячей воды. Как уточнил неравнодушный,  на месте коммунальной аварии профильных служб замечено не было.

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Фото: в Колпино машина провалилась под асфальт у подъезда многоэтажки Петербург, Ленобласть, коммунальная авария, колпино, кипяток, авария
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18.08.2021 48
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