Фото: в Колпино машина провалилась под асфальт у подъезда многоэтажки

Очевидец поделился кадрами коммунальной аварии в одном из спальных районов города Колпино. Однако пострадали не только коммуникации и асфальтное покрытие, но и чья-то иномарка, провалившаяся под землю в кипяток.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Инцидент произошел на Заводском проспекте во дворе дома № 40 вечером, 18 августа.
Как отметил автор снимков, машина провалилась под асфальт в озеро из горячей воды. Как уточнил неравнодушный, на месте коммунальной аварии профильных служб замечено не было.
Вам будет интересно
Суд вынес приговор крупным наркоторговцам, которые вели свою преступную деятельность в Петербурге и Ленобласти. Одного из пособников наказали условно. Как сообщает...
18.08.2021 48