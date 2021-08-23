В Санкт-Петербурге без вести пропал 84-летний мужчина

Автор: Александр Селиванов
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О его местонахождении нет никакой информации с 22 августа.

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Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавший 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

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23.08.2021 34
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