Житель Приозерска получил 9 лет тюрьмы за расправу над подругой

Ранее судимый 59-летний мужчина из Приозерска проведет ближайшие 9 лет в колонии строго режима. Тяжкое преступление ныне осужденный совершил на почве конфликта.

Как стало известно, в феврале этого года мужчина был в гостях у своей знакомой в поселке Сосново Приозерского района. В результате конфликта, рецидивист нанес порядка 10 ударов ножом жертве, от которых она скончалась на месте, сообщает СК по Ленобласти.

Суд при избрании меры наказания убийце, принял во внимание имеющуюся судимость у осужденного. В итоге мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 9 лет.

Подобный судебный процесс не первый за недавнее время. Буквально в минувшие сутки мы писали о похожем преступлении, совершенном в Бокситогорске.