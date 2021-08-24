Видео: в Тихвине дотла выгорело двухэтажное деревянное здание

Очевидцы поделились кадрами серьезного пожара в Тихвине по улице Ращупкина. Судя по видео, спасти дом от полного выгорания не удастся.
О происшествии сообщают в паблике Подслушано | Тихвин вечером, 24 августа. На месте ликвидации пожара был замечен только один пожарный расчет. Являлся ли выгоревший дом жилым, на данный момент неизвестно.
Информация о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.
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