Видео: в Тихвине дотла выгорело двухэтажное деревянное здание

Очевидцы поделились кадрами серьезного пожара в Тихвине по улице Ращупкина. Судя по видео, спасти дом от полного выгорания не удастся.

О происшествии сообщают в паблике Подслушано | Тихвин вечером, 24 августа. На месте ликвидации пожара был замечен только один пожарный расчет. Являлся ли выгоревший дом жилым, на данный момент неизвестно.

Информация о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.