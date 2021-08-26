Механик разбил Audi A3 топ-менеджера «Лукойла» возле Приморска

По информации ivbg.ru, 25 августа возбуждено уголовное дело об угоне в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя из Глебычево Выборгского района, занимающегося ремонтом автомобилей.

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По данным следствия, еще 6 августа ему для замены резиновой прокладки оставили Audi A3. Механик с товарищами решили покататься на чужой иномарке и попали в ДТП. После столкновения с «УАЗ» машина не подлежит восстановлению.

Ущерб автовладельца составил около 1,5 млн рублей. Разбитый автомобиль принадлежит семье заместителя исполнительного директора «РПК Высоцк «Лукойл-2».