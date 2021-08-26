Ленинградский ревизорро продолжит проверять, чем кормят школьников в Ленобласти

Решение продолжить практику общественных проверок школьного питания принято после того, как Центр управления регионом Ленобласти зафиксировал интерес жителей к проекту «Ленинградский ревизорро».

«Мы уделяем особое внимание не только «коронавирусной» безопасности, но и вопросам школьного питания. Именно поэтому мы решили сохранить практику общественного контроля за столовыми, которая понравилась жителям региона», ― рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Для того чтобы школу посетили ревиззоро, необходимо оставить заявку по ссылке. В личных сообщения группы указав населенный пункт и номер школы, которую хотите проверить, а также свои ФИО, контактный номер и класс, в котором учится ваш ребенок.

Вам будет интересно "Ленинградский ревизорро" оценил качество блюд в 63 школьных столовых За месяц с момента старта проекта родители и чиновники от образования получили 83 заявки от родителей и проверили 63 школьные... 12.05.2021 506

Напомним, «Ленинградский ревизорро» без предупреждения приезжает в школы и проверяет вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. В 2021 году проверяющие побывали в столовой школы города Коммунар, Всеволожске и Кудрово, а также в Шлиссельбурге. Напомним, что акция проводится для того, чтобы посмотреть на организацию питания глазами взрослых, родителей, попробовать блюда, посмотреть на условия приема пищи.

Тем временем 25 школ Тосненского района столкнулись с недобросовестным поставщиком питания. А петербургская компания кормила школьников Волосовского района поддельным творогом.