Жители Ленобласти собирают полные корзины грибов – фото

На тихую охоту вышли в нескольких районах области.

Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb

В социальных сетях появились фотографии грибов, которые продолжают находить грибники в лесах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Росту грибов несомненно содействовали недавние дожди.

Также в лесах собирают полные лукошки ягод.

Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb

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Вот несколько советов, как собирать грибы, готовить их и не переживать об отравлении.