Голый житель Кудрово повредил несколько машин, пока его не поймала Росгвардия

По информации ivbg.ru, 27 августа в 05:20 сотрудники вневедомственной охраны задержали обнаженного мужчину на улице Ленинградской в Кудрово. Он бил руками по припаркованной Skoda Superb, а затем забрался на машину и попрыгал на ней.
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27.08.2021 126
Также от действий мужчины пострадали припаркованные рядом автомобили марок Mitsubishi, BMW и Opel. Задержанного доставили в отдел полиции.
Усыновлено, что мужчина судим за хулиганство, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.