В микрорайоне в Сланцах на ночь отключат воду

Как сообщают в администрации Сланцевского района Ленинградской области, 27 августа с 23:55 и до 08:00 следующего дня в микрорайоне Большие Лучки в Сланцах будет отключена холодная вода.

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В зоне отключения находится 531 адрес, среди которых: детский сад № 3, школа № 3, «Сланцевская школа-интернат», социально-реабилитационный центр и центр социального обслуживания, Дом-интернат ветеранов войны и труда.

Причина отключения – работы на сетях ГУП «Леноблводоканал». На это время воду будут подвозить к ЗАГС на Дзержинской улице и на площадь Ленина.